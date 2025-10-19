Российским пенсионерам рассказали, как они могут увеличить свою пенсию

Пенсионеры могут увеличить выплаты в нескольких случаях. При переезде в регион с районным коэффициентом — например, в районы Крайнего Севера или Дальнего Востока — пенсия повышается на этот коэффициент на весь период проживания. Увеличение фиксированной выплаты, в том числе происходит при приобретении или изменении группы инвалидности на более тяжелую, например, с III на II или I группу. По словам эксперта, с достижением 80 лет автоматически удваивается фиксированная выплата к страховой пенсии. Также она увеличивается при переходе на более тяжелую группу инвалидности или при появлении иждивенцев — на треть за каждого, до трех человек.

Россияне, которые уже достигли пенсионного возраста и получают пенсию, могут ее увеличить при переезде в другой регион или в случае, если берут на попечение несовершеннолетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Подольская отметила, что при изменении обстоятельств иногда выгоднее перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по старости или наоборот, и для этого нужно подать заявление — автоматического перерасчета нет. Пенсию также можно увеличить, предоставив документы о неучтенном стаже или заработке или вернувшись к работе, что ежегодно способствует перерасчету.

Пенсионеры с госнаградами тоже могут получать дополнительные выплаты по заявлению.