От пересечения с улицей Подгорной до улицы Грибоедова открыли двустороннее движение
Об этом свидетельствуют «Яндекс-карты». Речь идет об участке от дома № 15, на котором упразднили часть полосы для маршрутных транспортных средств и организовали двустороннее движение.
От пересечения с улицей Подгорной до улицы Грибоедова открыли двустороннее движение. Об этом свидетельствуют «Яндекс-карты».
Речь идет об участке от дома № 15, на котором упразднили часть полосы для маршрутных транспортных средств и организовали двустороннее движение.
Для этого в феврале обещали установить соответствующие дорожные знаки.