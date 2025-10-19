От пересечения с улицей Подгорной до улицы Грибоедова открыли двустороннее движение

Об этом свидетельствуют «Яндекс-карты». Речь идет об участке от дома № 15, на котором упразднили часть полосы для маршрутных транспортных средств и организовали двустороннее движение.