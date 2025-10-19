Опубликовано повторное экстренное предупреждение МЧС для рязанцев

По данным МЧС, в первой половине воскресенья, 19 октября, на территории региона местами сохранится туман с видимостью 200 -700 метров. В МЧС посоветовали рязанцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и астмой воздержаться от выхода на улицу, пешеходам быть предельно внимательными при переходе дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД.

Ранее в МЧС уже предупреждали о тумане.