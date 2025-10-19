На железной дороге в Рязанской области снова засняли подростков-зацеперов

Двух зацеперов засняли на электричке «Узуново-Рязань-1» на станции 187 км неподалеку от поселка Ходынино, уточнили в посте.

На железной дороге в Рязанской области снова засняли подростков-зацеперов. Кадры с двумя подростками на электричке опубликовали в Telegram-канале «Топор. Рязань».

Ранее подростков зацеперов заметили между между Ряжском и Рязанью.