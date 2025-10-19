Из Лувра украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона

Неизвестные преступники похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона, сообщили в «Ведомостях» со ссылкой на газету Le Parisien.

19 октября музей закрыли на весь день. Отмечается, что по предварительным данным, трое злоумышленников проникли в музей со стороны реки Сены, где шли строительные работы. Воры разбили окна и, воспользовавшись грузовым лифтом, попали в комнату с драгоценностями. Они унесли ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие Наполеону и императрице.

Источник из музея сообщил, что самый крупный бриллиант из коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Общий ущерб от кражи пока оценивается.

Фото — официальный сайт Лувра.