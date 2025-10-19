Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 043
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 634
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Из Лувра украли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона
19 октября музей закрыли на весь день. Отмечается, что по предварительным данным, трое злоумышленников проникли в музей со стороны реки Сены, где шли строительные работы. Воры разбили окна и, воспользовавшись грузовым лифтом, попали в комнату с драгоценностями. Они унесли ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие Наполеону и императрице. Источник из музея сообщил, что самый крупный бриллиант из коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Общий ущерб от кражи пока оценивается.

Неизвестные преступники похитили девять экспонатов из коллекции драгоценностей Наполеона, сообщили в «Ведомостях» со ссылкой на газету Le Parisien.

19 октября музей закрыли на весь день. Отмечается, что по предварительным данным, трое злоумышленников проникли в музей со стороны реки Сены, где шли строительные работы. Воры разбили окна и, воспользовавшись грузовым лифтом, попали в комнату с драгоценностями. Они унесли ожерелье, брошь, тиару и другие украшения, принадлежавшие Наполеону и императрице.

Источник из музея сообщил, что самый крупный бриллиант из коллекции, весом более 140 карат, не был украден. Общий ущерб от кражи пока оценивается.

Фото — официальный сайт Лувра.