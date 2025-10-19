Хакеры объявили о взломе всех пользователей MAX, в пресс-службе это опровергли

«Информация не соответствует действительности. Все данные пользователей надежно защищены. Это фейк, распространяемый анонимными источниками», — приводят цитату в материале ТАСС. Хакеры заявляли что в даркнете была выставлена на продажу якобы база данных пользователей Max, содержавшая более 46,2 миллиона записей. Специалисты Центра безопасности платформы проанализировали опубликованные сведения и установили, что приведенная компиляция данных не имеет отношения к MAX. Указывается, что авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которого мессенджер никогда не использовал.

Хакеры объявили о взломе всех пользователей MAX, в пресс-службе мессенджера это опровергли. Об этом написали в материале ТАСС 19 октября.

«Информация не соответствует действительности. Все данные пользователей надежно защищены. Это фейк, распространяемый анонимными источниками», — приводят цитату в материале ТАСС.

Хакеры заявляли что в даркнете была выставлена на продажу якобы база данных пользователей Max, содержавшая более 46,2 миллиона записей. Специалисты Центра безопасности платформы проанализировали опубликованные сведения и установили, что приведенная компиляция данных не имеет отношения к MAX. Указывается, что авторы фейка ссылаются на доступ к программному обеспечению, которого мессенджер никогда не использовал.