Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона. Ранее Минобороны сообщало, что над регионом в ночь на 19 октября перехватили один беспилотник самолетного типа, всего в России сбили 45 БПЛА.