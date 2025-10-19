Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области уничтожен БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона. Ранее Минобороны сообщало, что над регионом в ночь на 19 октября перехватили один беспилотник самолетного типа, всего в России сбили 45 БПЛА.
