Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение

Для рязанцев снова выпустили метеопредупреждение. Его опубликовали в пресс-службе регионального МЧС 19 октября.

Жителей региона предупредили, что в ближайший час, с сохранением до конца суток 19 октября, ночью и утром 20 октября на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200 -500 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.

