Больше половины рязанцев одобряют празднование Дня отца

56% рязанцев относятся ко Дню отца положительно: «Праздник поднимает статус отцовства, показывая важную роль отца в семье». 32% жителей региона выразили нейтральное отношение: «Равнодушен к любым праздникам». Негативную позицию занимают 2% респондентов. При этом 10% затруднились с ответом или впервые услышали о празднике. К новому празднику положительно относятся 54% мужчин и 58% женщин. Нейтральную позицию занимают 30% мужчин и 34% рязанок. Больше всего День отца нравится мужчинам, имеющим детей — 60%. Опрос рязанцев проходил с 1 по 16 октября. День отца празднуется в России в воскресенье, 19 октября.

