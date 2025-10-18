Около села Поляны перевернулся автомобиль

Отмечается, что ДТП произошло 18 октября. Судя по кадрам, машина перевернулась на крышу. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и эвакуатор. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.