Около села Поляны перевернулся автомобиль
Отмечается, что ДТП произошло 18 октября. Судя по кадрам, машина перевернулась на крышу. На месте происшествия работали сотрудники ДПС и эвакуатор. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
