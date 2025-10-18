В Рязанской области собрали рекордный за пять лет урожай яблок

В этом году в Рязанской области собрали 4 109 тонн яблок. Это в два раза больше, чем за последние пять лет. В среднем урожай яблок в регионе ранее составлял 2 157 тонн. Отмечается, что такого результата достигли благодаря созданию современных садов интенсивного типа.

В 2025 году в Рязанской области собрали рекордный за пять лет урожай яблок. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба регионального минсельхоза в своих соцсетях.

