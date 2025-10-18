В Рязанской области поймали рыбака-браконьера
Местные жители рассказали, что в озере Сельное Спасского района установлены сети. Ловить рыбу таким способом запрещено законом. Полицейские прибыли на место и заметили лодку. В ней находился мужчина, который вытаскивал сети из воды. Злоумышленник поймал больше 10 рыб. Полицейские задержали 37-летнего мужчину с поличным. Сеть, рыбу и надувную лодку изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на два года.
В Рязанской области поймали браконьера. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Местные жители рассказали, что в озере Сельное Спасского района установлены сети. Уточняется, что ловить рыбу таким способом запрещено законом.
Полицейские прибыли на место и заметили лодку. В ней находился мужчина, который вытаскивал сети из воды. Злоумышленник поймал больше 10 рыб.
Полицейские задержали 37-летнего мужчину с поличным. Сеть, рыбу и надувную лодку изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на два года.