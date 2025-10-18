В Рязани ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет

В Рязани в субботу, 18 октября, ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Кузнецову исполнилось 100 лет. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своих соцсетях.

Глава региона приехал в гости к ветерану и поздравил его. Отмечается, что Михаил Кузнецов отмечал юбилей в кругу родных.

Он ушел на фронт в 17 лет. Служил радистом-пулеметчиком танка Т-34, участвовал в операции «Багратион» и освобождении Витебска. После войны продолжил службу офицером в танковых войсках.

В Рязань переехал в 1954 году. Более 25 лет работал в одном из ведущих цехов Рязанского приборного завода. У Михаила Кузнецова есть сын, дочь, внуки и правнуки.