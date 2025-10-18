В России мандарины могут подорожать на 20% к Новому году

Отмечается, что цена за килограмм мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в среднем они стоят 224 рубля. При этом год назад за килограмм отдавали 217 рублей. К Новому году цены могут вырасти на 20%.

В России мандарины могут подорожать на 20% к Новому году. Об этом 18 октября сообщил SHOT.

Со ссылкой на аналитиков АТОЛ отмечается, что цена за килограмм мандаринов уже выросла на 3% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в среднем они стоят 224 рубля. При этом год назад за килограмм отдавали 217 рублей.

«Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20%", — сказано в посте.