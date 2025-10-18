В центре Рязани легковушка врезалась в магазин

ДТП произошло утром 18 октября на улице Маяковского. На кадрах видно, что автомобиль Volkswagen съехал с проезжей части и врезался в магазин. Здание повреждено. На месте работали спасатели и полиция. Информация о пострадавших и подробности уточняются.