У рязанца конфисковали «Ладу» за повторную пьяную езду
Отмечается, что 52-летнего мужчину ранее лишали «прав» за пьяное вождение. Однако 11 июля он снова сел за руль нетрезвым. Его остановили полицейские. Алкотестер показал 1,380 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. На водителя завели уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. 16 октября суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ и лишил «прав» на два года. Автомобиль конфисковали.

