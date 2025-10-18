Трамп заявил Зеленскому о необходимости заключить мирное соглашение

Рязань
Президент США Дональд Трамп на встрече в Белом доме 17 октября заявил Владимиру Зеленскому о необходимости заключить мирное соглашение. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как заявил Трамп, нужно заключить мирное соглашение, чтобы стороны «остановились там, где находятся».

«Хватит стрельбы, больше никаких смертей, больше никаких огромных и непосильных трат. Эта война никогда бы не началась, если бы я был президентом», — написал в своих соцсетях американский лидер.

Кроме того, «Осторожно, новости» опубликовали заявления Зеленского после встречи с Трампом. Он отметил, что США и Украина решили не обсуждать поставку ракет «Томагавк», чтобы избежать эскалации конфликта.

Помимо этого, Зеленский говорил с Трампом о гарантиях безопасности. Подробностей он не раскрыл.

Ранее сообщалось, что Зеленский опоздал на встречу с Трампом.