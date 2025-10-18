Рязанские спасатели помогли водителю выбраться из завалившейся на бок фуры
ДТП произошло в 9 утра 18 октября на дороге от села Береговая Погореловка к Пронску. Отмечается, что «Скания» с щебнем опрокинулась на бок. 59-летний водитель не смог самостоятельно выбраться из кабины из-за травмы головы. Пострадавшего достали через лобовое стекло спасатели Пронской пожарной части № 33. Отмечается, что мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой направили в областную клиническую больницу. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.
