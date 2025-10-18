Рязанская ГАИ прокомментировала ДТП с влетевшей в магазин легковушкой

ДТП произошло 18 октября на улице Маяковского. По данным ГАИ, пострадавших в аварии не зарегистрировано. Полицейские проводят проверку. Ранее появились кадры с места происшествия.

Напомним, Volkswagen съехал с проезжей части и врезался в магазин. Здание повреждено. Ранее появились кадры с места происшествия.