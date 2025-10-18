Рязанец поймал огромную щуку

Рыбак поймал щуку весом 8,390 кг в реке Цна. «Сбылась моя мечта — хотел побить свой рекорд. До этого были щуки в пять, шесть и семь килограмм. Длина этой — 106 сантиметров», — поделился впечатлениями мужчина.