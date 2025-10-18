Рязанцы засняли стаю серых журавлей

Кадры сделали утром в субботу, 18 октября, в полях Рязанского района. «Несколько десятков статных птиц встретили этот день в широтах рязанской земли. Мы впервые видели такую большую стаю журавлей», — написали рязанцы.