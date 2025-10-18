Рязанцы попросили откликнуться очевидцев наезда на пешехода

ДТП произошло 8 октября, примерно в 19:30, на пешеходном переходе на улице Новоселов. Отмечается, что автомобиль сбил женщину. Рязанцы ищут свидетелей аварии или записи с видеорегистратора. Обращаться попросили в комментарии по ссылке. Ранее сообщалось, что пешеход пострадала.