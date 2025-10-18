Рязанцы пожаловались на работу мобильного интернета

По словам местных жителей, проблемы в работе мобильного интернета наблюдаются в Московском районе города, Шлаковом, Горроще. «В районе Шлаковый какой день уже нигде нет мобильного интернета. В магазинах из-за отсутствия интернета нельзя купить воду, молочку, платить только наличными можно, как только выходишь за границу района везде все работает, нас буквально отключили от цивилизации», — написал один из рязанцев.