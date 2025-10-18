Рязань
Российская армия освободила Плещеевку в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. По данным Минобороны, Украина потеряла на данном направлении до 195 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.

ВС РФ освободили Плещеевку в ДНР. Об этом сообщило 18 октября Минобороны в своих соцсетях.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения «Южной» группировки российских войск.

По данным оборонного ведомства, ВСУ потеряли на данном направлении до 195 военных, четыре бронемашины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Помимо этого, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, а также четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств.