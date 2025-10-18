Над Рязанской областью уничтожили БПЛА
В ночь на 18 октября над территорией Рязанской области сбили один дрон самолетного типа. Всего над российскими регионами средства ПВО перехватили 41 беспилотник.
Над Рязанской областью уничтожили БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.
В ночь на 18 октября над территорией Рязанской области сбили один дрон самолетного типа.
Всего над российскими регионами средства ПВО перехватили 41 беспилотник.
Напомним, в Рязанской области ночью 17 октября объявляли опасность БПЛА.
Позже губернатор Павел Малков прокомментировал атаку на регион.