На Солотчинском шоссе из-за ДТП образовалась крупная пробка

По словам очевидцев, два ДТП произошло в субботу, 18 октября. Пробки образовались в обе стороны. Отмечается, что к месту одной из аварий направляется реанимация. Кроме того, очевидцы сообщили о ДТП на повороте на улицу Сережина Гора. На участке дороги движение затруднено.