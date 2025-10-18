На Солотчинском шоссе из-за ДТП образовалась крупная пробка
По словам очевидцев, два ДТП произошло в субботу, 18 октября. Пробки образовались в обе стороны. Отмечается, что к месту одной из аварий направляется реанимация. Кроме того, очевидцы сообщили о ДТП на повороте на улицу Сережина Гора. На участке дороги движение затруднено.
