Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 882
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
На Солнце зафиксировали две сильные вспышки
На Солнце зафиксировали две сильные вспышки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышки предпоследнего класса мощности М произошли в 03:40 и 05:39 18 октября.

Отмечается, что они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны вызывать магнитные бури на Земле.