На Солнце зафиксировали две сильные вспышки

На Солнце зафиксировали две сильные вспышки. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Вспышки предпоследнего класса мощности М произошли в 03:40 и 05:39 18 октября.

Отмечается, что они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой способны вызывать магнитные бури на Земле.