Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующий пост опубликован в его соцсетях.
«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона.
Ранее Минобороны сообщало, что над регионом в ночь на 18 октября перехватили один беспилотник самолетного типа.