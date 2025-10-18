Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

«Сегодня ночью средствами ПВО над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона.

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Соответствующий пост опубликован в его соцсетях.

Ранее Минобороны сообщало, что над регионом в ночь на 18 октября перехватили один беспилотник самолетного типа.