ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области

В субботу, 18 октября, в регионе пройдет рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.