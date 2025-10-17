Жительница Белгорода помогла украсть у рязанских пенсионеров более 2 млн рублей

Отмечается, что 29-летняя пособница телефонных мошенников звонила пожилым людям под видом сотрудника банка или силовых структур и вынуждала жертв передавать деньги курьеру. Так пожилые супруги вручили фигурантке 2 157 100 рублей. Злоумышленницу обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).