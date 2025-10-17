Земля попадет под влияние корональной дыры

Отмечается, что это произойдет уже в выходные. «Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, всё же усложнит геомагнитную обстановку», — отметили ученые.