Земля попадет под влияние корональной дыры
Отмечается, что это произойдет уже в выходные. «Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, всё же усложнит геомагнитную обстановку», — отметили ученые.
Земля попадет под влияние корональной дыры. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ИКИ РАН.
Отмечается, что это произойдет уже в выходные.
«Одна из среднего размера корональных дыр, существующая уже несколько месяцев на Солнце, значительно выросла за последний месяц и, судя по всему, всё же усложнит геомагнитную обстановку», — отметили ученые.