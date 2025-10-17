Зампрокурора Рязанской области может возглавить прокуратуру Костромской области

Кандидатура Екатерины Банниковой представлена президентом РФ Владимиром Путиным на должность прокурора Костромской области. Вопрос о ее назначении и прокуроров еще семи регионов рассмотрят на заседании комитетов Совета Федерации 20 октября. Напомним, Екатерина Банникова с 2021 года занимает должность зампрокурора Рязанской области.

