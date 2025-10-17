ВС РФ нанесли удар «Искандером» по месту подготовки к запуску украинских БПЛА

Российские войска нанесли удар «Искандером» по месту подготовки к запуску украинских БПЛА в районе Харькова. В результате этого удара уничтожены 65 украинских беспилотников дальнего действия, 5 пусковых установок БПЛА, 30 боевиков.