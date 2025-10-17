«Ведомости»: российское пиво подорожало на на 25%, импортное — на 35%

По данным издания, российское пиво подорожало уже на 25%, а в 2026 году ожидается ещё один рост примерно на столько же. Сейчас средняя стоимость бутылки составляет около 157 рублей. Импортное пиво прибавило в цене до 330 рублей, а в ресторанах бокал Guinness или Kilkenny может стоить свыше 1200 рублей. Основная причина — повышение пошлин на ввоз напитков из «недружественных» стран с 0,1 до 1 евро за литр, что подтолкнуло вверх и цены на отечественное пиво.

