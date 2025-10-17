В сентябре в Max заблокировали более 100 тысяч подозрительных аккаунтов
В сентябре в Max заблокировали 105 тысяч подозрительных аккаунтов. Об этом сообщило 17 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.
