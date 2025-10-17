В рязанском СИЗО отремонтировали банно-прачечный комплекс

В помещении банно-прачечного комплекса обновили системы водоснабжения и водоотведения, инженерные коммуникации. Кроме того, там провели отделочный ремонт. Также установили новое сантехническое оборудование и стиральную технику. Банно-прачечный комплекс СИЗО включает в себя два зала. В следующем году планируется капитально отремонтировать второе помещение. Ранее в рязанской колонии капитально отремонтировали банно-прачечный комплекс.