В Рязанской области пройдут рейды по поиску пьяных водителей
Сотрудники ГАИ в пятницу, 17 октября, проводят в Рязанской области рейд «Нетрезвый водитель». Полицейские будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру.
