В Рязанской области осудили пенсионера, который повредил машину знакомого

Установлено, что в апреле 2025 года в ночное время осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения и испытывая личную неприязнь к своему соседу, спустился во двор дома, где был припаркован его автомобиль «Шевроле Нива», и проколол шины. Суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ.