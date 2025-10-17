Рязань
В Рязани создали «Сад памяти» для подрастающего поколения

На территории детского сада № 152 в поселке Строитель в Рязани открылась новая благоустроенная площадка, которая будет сохранению исторической памяти и формирование интереса к традициям родного края у воспитанников учебного заведения.

Инициаторами проекта выступили волонтеры «Газпромнефть — Битумные материалы». Совместно с работниками детского сада сотрудники предприятия создали благоустроенное пространство с пешеходными дорожками, высадили цветы и кустарники, разместили тематический арт-объект.

По замыслу авторов проекта здесь будут проводить торжественные мероприятия, литературно-музыкальные встречи и другие события, направленные на формирование у детей чувства сопричастности к истории страны и родного края.

«Идея проекта родилась из личного убеждения: необходимо сохранять память о прошлом, чтобы уверенно смотреть в будущее. Эта тема касается каждого из нас, ведь именно от того, какие ценности мы передадим нашим детям сегодня, зависит завтрашний день всего общества. Создание площадки в детском саду — еще один шаг в работе с подрастающим поколением и наш вклад в сохранение исторического наследия», — отметил Михаил Находкин, руководитель проектов «Газпромнефть — Битумные материалы», автор идеи «Сад памяти».

По словам заведующей детсада № 152 Светланы Рождественской, подобные инициативы имеют важное значение для воспитание подрастающего поколения: «Мы благодарны коллективу предприятия за эту важную инициативу. Теперь у наших воспитанников есть благоустроенное пространство, где через игровые и творческие активности они смогут познакомиться с историей поколений, участвовать в мероприятиях, посвященных памятным событиям», — сказала она.

Волонтерский проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».