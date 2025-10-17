В Рязани пройдет 15 юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги

В Рязани пройдет 15 юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба ДС «Олимпийский».

Торжественное открытие состоится 18 октября во Дворце спорта «Олимпийский». В этом сезоне на лед выйдут представители 51 команды, которые сыграют в 4 дивизионах: «Любитель 40+", «Любитель 50+", «Лига Надежды», «Лига Мечты». Всего же в чемпионате пройдет 417 матчей, в которых примут участие более 1150 хоккеистов-любителей — жителей Рязанской области.

В стартовый день нового сезона пройдут два матча. В 16:00 состоится студенческое дерби между командами Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина и Рязанского государственного медицинского университета. В 18:00 состоится матч-реванш финалистов прошлого сезона — команды рязанского десантного училища и ССК из г. Сасово.

В рамках открытия организована концертно-развлекательная программа, лазерное шоу, Шоу барабанщиков (г. Москва), выступление фигуристов, а также традиционный розыгрыш призов.

В церемонии открытия примут участие почетные гости и легенды хоккея.

Вход на мероприятие свободный.

Справка: Проект «Ночная Хоккейная Лига» был основан 2011 году по инициативе и при участии президента РФ Владимира Путина, министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также известных российских и советских хоккеистов Александра Якушева и Вячеслава Фетисова. Цель: развитие и популяризация массового любительского хоккея в России. В настоящий момент является проектом № 1 в развитии массового спорта в стране.

Вот уже в течении 13 лет Лига динамично развивается в РФ и за рубежом. Рязанская область на протяжении 12 сезонов признается лучшей по количеству участников, качеству организации турнира и информационного сопровождения. Благодаря поддержке наших партнеров и ответственной работе коллектива «НХЛ Рязань», регион с гордостью носит звание — «Рязань — Столица любительского хоккея».

