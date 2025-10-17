В Рязани до 31 октября закроют движение на участке улицы Садовой

В мэрии заявили, что из-за работ по капремонта участка теплосетей, будет закрыто движение транспорта на участке в районе дома № 1 по улице Садовой с 17.00 17 октября до 23.00 31 октября. На месте работ установят предписывающие и предупреждающие знаки. Администрация города просит рязанцев учитывать информацию при планировании своего маршрута.

