В России расширят перечень бесплатных медицинских услуг

Отмечается, что регионы начнут проводить генетический скрининг перед ЭКО по полису ОМС. Минздрав включит этот метод диагностики в проект программы госгарантий. Оплачивать его будут из бюджетов субъектов. В перечень бесплатных медицинских услуг также включат неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ). Диагностика позволяет оценить риск развития хромосомных аномалий у плода на ранних сроках.

