В районе вокзала Рязань-2 ограничат проезд

Из-за работ по благоустройству ограничат проезд на участках дорог по улице Вокзальной от Первомайского проспекта до привокзальной площади станции Рязань-2 и по улице Чкалова от улицы Островского до Первомайского проспекта 18 октября с 8:00 до 14:00. Водителей призвали учитывать информацию при планировании маршрута и не парковать на указанных участках автомобили.

