В мэрии рассказали о работах по озеленению территорий у школ и детсадов в Рязани

Отмечается, что за прошедшую неделю в рамках осеннего месячника по благоустройству подстрижено 1760 погонных метров кустарников, кронировано 19 и удалено 15 старых аварийных деревьев. Кроме того, на территориях у школ и детсадов высажены новые многолетние растения.