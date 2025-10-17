В фотоловушку Окского заповедника попал лось
Отмечается, что лось родился весной 2025 года. «На голове уже заметны шишки — из них в следующем году вырастут первые в его жизни рога. А почему он фотографируется в такой странной позе? Чтобы поесть сочной, но низкой травы, лосю приходится вставать на колени», — рассказала старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.
В фотоловушку Окского заповедника попал лось. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника 17 октября.
Отмечается, что лось родился весной 2025 года.
«На голове уже заметны шишки — из них в следующем году вырастут первые в его жизни рога. А почему он фотографируется в такой странной позе? Чтобы поесть сочной, но низкой травы, лосю приходится вставать на колени», — рассказала старший научный сотрудник заповедника Надежда Панкова.
Фото: Telegram-канал Окского заповедника