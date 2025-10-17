Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
Пнд, 20
Втр, 21
ЦБ USD 80.98 1.9 18/10
ЦБ EUR 94.58 2.5 18/10
Нал. USD 80.45 / 81.90 19/10 07:00
Нал. EUR 94.60 / 97.50 19/10 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В 2026 году рязанский Дворец детского творчества отметит 90-летие

В 2026 году рязанский Дворец детского творчества отметит 90-летие. Об этом пишет мэрия.

В преддверии этого события учреждение обновили, улучшили материально-техническую базу:

  • Отремонтировали фойе центрального холла, фойе и коридор зрительного зала, первого и второго этажа центрального корпуса, фойе бассейна с лестничным пролетом;
  • Коридор у зрительного зала украсил портрет А. С. Пушкина;
  • Выставочный зал оборудовали новыми витринами;
  • В зрительном зале установили современное звуковое оборудование, а в фойе центрального корпуса — сенсорный инфомат для получения информации о деятельности Дворца;
  • Обновили зоны ожидания для посетителей: в холле бассейна, центральном корпусе, фойе первого и второго этажа появились новые скамьи, была создана удобная информационная навигация в виде стоек и навесных стендов;
  • Модернизировали рабочие места администраторов;
  • Провели текущий ремонт средства для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Верхнем парке Дворца была обновили детскую площадку, покрасили и отремонтировали забор. Здесь также привели в порядок лавочки и спортивную площадку, высадили новые растения — форзиции и горные сосны.

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в учреждении начинаются работы по ремонту кровли, уже разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада и фундамента здания, получено заключение государственной экспертизы.

К юбилею Дворца разрабатывается концепция проведения цикла праздничных мероприятий.