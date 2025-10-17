В 2026 году рязанский Дворец детского творчества отметит 90-летие

В 2026 году рязанский Дворец детского творчества отметит 90-летие. Об этом пишет мэрия.

В преддверии этого события учреждение обновили, улучшили материально-техническую базу:

Отремонтировали фойе центрального холла, фойе и коридор зрительного зала, первого и второго этажа центрального корпуса, фойе бассейна с лестничным пролетом;

Коридор у зрительного зала украсил портрет А. С. Пушкина;

Выставочный зал оборудовали новыми витринами;

В зрительном зале установили современное звуковое оборудование, а в фойе центрального корпуса — сенсорный инфомат для получения информации о деятельности Дворца;

Обновили зоны ожидания для посетителей: в холле бассейна, центральном корпусе, фойе первого и второго этажа появились новые скамьи, была создана удобная информационная навигация в виде стоек и навесных стендов;

Модернизировали рабочие места администраторов;

Провели текущий ремонт средства для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Верхнем парке Дворца была обновили детскую площадку, покрасили и отремонтировали забор. Здесь также привели в порядок лавочки и спортивную площадку, высадили новые растения — форзиции и горные сосны.

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова в учреждении начинаются работы по ремонту кровли, уже разработана проектно-сметная документация на ремонт фасада и фундамента здания, получено заключение государственной экспертизы.

К юбилею Дворца разрабатывается концепция проведения цикла праздничных мероприятий.