Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 464
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 042
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 881
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 633
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Трамп изменил решение по поставкам «Томагавков» Киеву после разговора с Путиным
Дональд Трамп изменил решение по поставкам «Томагавков» Киеву после разговора с Владимиром Путиным. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на американское агентство Bloomberg.

Звонок двух лидеров состоялся накануне 16 октября.

«Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (дальнобойными ракетами Tomahawk. — Ред.) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — сказано в публикации.

Аналитики считают, что это показывает готовность главы США к дипломатическому урегулированию.

Напомним, поставки ракет «Томагавк» на Украину обсуждались в телефонном разговоре Владимира Зеленского и Дональда Трампа.