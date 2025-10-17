Трамп изменил решение по поставкам «Томагавков» Киеву после разговора с Путиным

Звонок двух лидеров состоялся накануне 16 октября. «Тон Трампа в четверг был иным. Он, по-видимому, дал понять, что не склонен делиться ими (дальнобойными ракетами Tomahawk. — Ред.) с Киевом после обсуждения этой темы с Путиным», — сказано в публикации. Аналитики считают, что это показывает готовность главы США к дипломатическому урегулированию. Напомним, поставки ракет «Томагавк» на Украину обсуждались в телефонном разговоре Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

