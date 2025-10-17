ТАСС: ВСУ несут большие потери в Сумской области

Отмечается, что подразделения 225-го отдельного штурмового полка ВСУ предприняли попытку наступления на позиции российских войск. Разведка заранее выявила выдвижение противника, после чего по нему было нанесено комплексное огневое поражение. В результате атака была сорвана, а украинские силы понесли значительные потери — до 50% личного состава. Оставшиеся бойцы отступили на исходные позиции.