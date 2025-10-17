Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 4,9 млн рублей

Всего с начала 2025 года 1728 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 960 200 рублей.