Сумма штрафов за незаконную торговлю в Рязани превысила 4,9 млн рублей
Всего с начала 2025 года 1728 нарушителей привлечены к административной ответственности за незаконную торговлю. Общая сумма наложенных штрафов составила 4 960 200 рублей.
