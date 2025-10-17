РЖД анонсировали сокращение вакансий и приема новых работников

Ранее стало известно о планах по оптимизации управленческого состава из-за уменьшения объемов работы и сложной экономической обстановки. «Оптимизация штатной численности аппарата управления РЖД направлена на повышение эффективности компании в условиях снижения объемов работы и сложной экономической ситуации. Прежде всего будут сокращены имеющиеся вакансии и введены ограничения на прием новых сотрудников," — пояснили в компании.

Отмечается, что период с января по сентябрь 2025 года объем погрузки на сети РЖД снизился на 6,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в том числе в сентябре — на 3,3%. По итогам 2025 года прогнозируется снижение объема погрузки на 6%.

Всего в РЖД работают около 700 тысяч человек.